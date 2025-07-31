Шахтар оголосив стартовий склад на матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи з Бешикташем
Поєдинок пройде в Польщі
близько 2 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Сьогодні відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Бешикташ.
Головний тренер донецької команди Арда Туран оголосив склад «гірників» на цей поєдинок.
Шахтар: Різник, Кауан Еліас, Педріньо, Кевін, Очеретько, Марлон, Аліссон, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас.
Матч Шахтар – Бешикташ пройде в польському Кракові та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Переможець пари Шахтар – Бешикташ протистоятиме Панатінаїкосу (Греція) з кваліфікації Ліги чемпіонів.
Команда, яка програє у парі Шахтар – Бешикташ зіграє з переможецем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).
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