Захисник Шахтаря Валерій Бондар згадав, як на 79-й хвилині першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа (4:2) зробив підкат після стрімкого ривка. Слова центрбека передає пресслужба клубу.

Сили з'явились тому, що була гарна підготовка з боку тренерського штабу. А якщо ти виходиш грати за цей клуб, ти повинен викладатися на всі 100 відсотків.

І тому завжди є сили, є мотивація грати до кінця, не дивлячись на ситуацію, завжди робити все, щоб для команди це було якомога краще. Звісно, в тому моменті думав тільки про те, як можу врятувати ситуацію для того, щоб ми не пропустили м'яч.