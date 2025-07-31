Захисник Шахтаря згадав, як увімкнув «режим супермена» в матчі з Бешикташем
На 79-й хвилині першої гри центрбек після стрімкого ривка ще виконав вдалу захисну дію
близько 3 годин тому
Захисник Шахтаря Валерій Бондар згадав, як на 79-й хвилині першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа (4:2) зробив підкат після стрімкого ривка. Слова центрбека передає пресслужба клубу.
Сили з'явились тому, що була гарна підготовка з боку тренерського штабу. А якщо ти виходиш грати за цей клуб, ти повинен викладатися на всі 100 відсотків.
І тому завжди є сили, є мотивація грати до кінця, не дивлячись на ситуацію, завжди робити все, щоб для команди це було якомога краще. Звісно, в тому моменті думав тільки про те, як можу врятувати ситуацію для того, щоб ми не пропустили м'яч.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у четвер, 31 липня, на сторінці події Шахтар – Бешикташ на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше відомий тренер Мирон Маркевич назвав гравця Шахтаря, що може успішно дебютувати за збірну України.