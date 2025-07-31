Захисник Шахтаря Валерій Бондар висловився щодо матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа у Кракові та запросив уболівальників на стадіон. Слова центрбека передає пресслужба клубу.

Це одне із найстаріших, найпопулярніше місто у Польщі. Знаю, що там мешкає багато українців, дуже багато біженців. І думаю, що буде гарна підтримка у нас, тому що там гарний стадіон.

Знаю, що будемо грати на стадіоні «Вісла», котрий вміщує десь 30-35 тисяч глядачів. Думаю, нас очікує гарна підтримка. Знаю, що там завжди дуже потужна підтримка у команди, яка грає у Кракові.

Наші дорогі вболівальники. Хотів би вас покликати на домашній матч з Бешикташем на стадіон «Вісла». Нам дуже потрібна ваша підтримка. Чекаємо вас 31 липня на стадіоні «Вісла» у Кракові. Вперед до перемоги.