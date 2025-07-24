Шахтар оголосив стартовий склад на матч з Бешикташем у відборі Ліги Європи
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 1 години тому
Фото: ФК Шахтар
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав стартовий склад команди на перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа.
Шахтар: Різник, Егіналду, Очеретько, Кевін, Судаков, Марлон, Аліссон, Педро Енріке, Матвієнко (капітан), Бондар, Конопля
Запасні: Фесюн, Гочолеішвілі, Азаров, Вінісіус, Грам, Швед, Бондаренко, Назарина, Педріньо, Невертон, Траоре, Кауан Еліас
Матч пройде на стадіоні «Tupras Stadium» в турецькому Стамбулі та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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