Кевін – перед першим матчем Шахтаря з Бешикташем: «Знаємо слабкі сторони опонента»
Кевін поділився думками перед першим матчем з турецьким клубом
близько 1 години тому
22-річний бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Бешикташа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Цитує футболіста Трибуна.
«Ми детально вивчали суперника. Тренерський штаб дуже гарно розібрав їхні сильні та слабкі сторони. Ми безпосередньо готувалися весь цей період включно і персонально до цього суперника.
Вважаю, що все в наших руках. В нас сильна команда. Ми зустріли сильного суперника і на нас чекає цікаве протистояння», – сказав Кевін.
Перша зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, у Стамбулі, де турецький клуб прийматиме Шахтар на своєму полі в рамках першого матчу відбіркового етапу Ліги Європи сезону 2025/26. Гра у відповідь запланована на 31 липня.
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