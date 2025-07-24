22-річний бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Бешикташа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Цитує футболіста Трибуна.

«Ми детально вивчали суперника. Тренерський штаб дуже гарно розібрав їхні сильні та слабкі сторони. Ми безпосередньо готувалися весь цей період включно і персонально до цього суперника.

Вважаю, що все в наших руках. В нас сильна команда. Ми зустріли сильного суперника і на нас чекає цікаве протистояння», – сказав Кевін.