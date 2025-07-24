Новачок турецького Бешикташа Оркун Кекчю поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з донецьким Шахтарем у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

«На нас чекає складна гра. Шахтар – сильна команда. Там працює тренер Арда Туран. Ми знаємо, як він змушує свої команди грати. Атмосфера буде класною, очікується хороший матч. Чекаємо на вболівальників на стадіоні. Ми добре підготувалися з тренером і командою. Хочемо досягти хорошого результату. Маємо намір підійти до другої гри з перевагою.

Я хвилююся, але не так сильно, як під час церемонії підписання контракту. Завтра я робитиму те, що найбільше люблю – гратиму у футбол. Хвилювання є, але менше. Не можу дочекатися завтрашнього дня. Вірю, що вболівальники прийдуть і заповнять стадіон», – сказав Кекчю.