Новачок Бешикташа – про гру з Шахтарем в Лізі Європи: «Ми знаємо, як Туран змушує свої команди грати»
Оркун Кекчю прокоментував майбутню дуель з Шахтарем
близько 2 годин тому
Новачок турецького Бешикташа Оркун Кекчю поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з донецьким Шахтарем у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.
«На нас чекає складна гра. Шахтар – сильна команда. Там працює тренер Арда Туран. Ми знаємо, як він змушує свої команди грати. Атмосфера буде класною, очікується хороший матч. Чекаємо на вболівальників на стадіоні. Ми добре підготувалися з тренером і командою. Хочемо досягти хорошого результату. Маємо намір підійти до другої гри з перевагою.
Я хвилююся, але не так сильно, як під час церемонії підписання контракту. Завтра я робитиму те, що найбільше люблю – гратиму у футбол. Хвилювання є, але менше. Не можу дочекатися завтрашнього дня. Вірю, що вболівальники прийдуть і заповнять стадіон», – сказав Кекчю.
У перших офіційних поєдинках під керівництвом нового тренера Арди Турана українська команда впевнено впоралася з фінським Ільвесом, розгромивши суперника 6:0 вдома та зігравши внічию 0:0 на виїзді, забезпечивши собі вихід у наступний етап турніру.
Тепер Шахтар зіграє з Бешикташем. Перший матч запланований на 24 липня, зустріч у відповідь відбудеться 31 липня.
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