Павло Василенко

Шахтар і захисник команди Валерій Бондар продовжили контракт. Угода діятиме до 31 липня 2031 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Бондар є вихованцем Академії Шахтаря, за яку виступав від 2007 року. За головну команду «гірників» захисник дебютував 4 травня 2019-го й на сьогодні провів у складі оранжево-чорних 189 матчів (6 голів та 2 асисти).

Разом із клубом 27-річний Бондар 5 разів ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023, 2024, 2026), виграв 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021). Від 2020 року є гравцем національної збірної України.

Наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 9 очок в трьох матчах.

У четвертому турі чемпіонату України «гірники» зіграють з житомирським Поліссям (29 серпня).