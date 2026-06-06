Сергій Разумовський

Шахтар продовжує вивчати варіанти для підсилення атакувальної лінії та знову проявляє інтерес до нападника Флуміненсе Джона Кеннеді. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, донецький клуб стежить за ситуацією навколо 24-річного бразильського форварда і розглядає його як потенційного новачка. Джон Кеннеді вже раніше перебував у сфері інтересів Шахтаря. Зокрема, донеччани цікавилися футболістом у 2024 році та навіть робили спробу домовитися про його перехід.

Тоді Шахтар пропонував за нападника 10 мільйонів євро, однак Флуміненсе відхилив цю пропозицію. Бразильський клуб не погодився відпускати свого гравця за таку суму, тому трансфер не відбувся.

У поточному сезоні Джон Кеннеді демонструє результативну гру. Нападник провів 35 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі. Такі показники дозволяють йому залишатися помітною фігурою у складі Флуміненсе та привертати увагу інших клубів.

Раніше УАФ ухвалила рішення, яке потенційно може вплинути на Шахтар. Через це донецький клуб може зіткнутися з додатковими труднощами у найближчій перспективі.