Сергій Разумовський

Ліміт на легіонерів в українські Прем'єр-лізі у наступному сезоні залишиться без змін. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, попри раніше поширені повідомлення про можливе послаблення обмежень, кількість іноземних футболістів, які можуть одночасно перебувати на полі під час матчів Української Прем’єр-ліги, не збільшуватимуть.

На онлайн-нараді клубів УПЛ більшість учасників проголосувала проти зміни чинного ліміту. Ініціатива передбачала можливість збільшити кількість легіонерів на полі до восьми, однак підтримки більшості вона не отримала.

За послаблення ліміту виступили лише п’ять клубів:

Шахтар

Полісся

Кривбас

Верес

Олександрія

Оскільки більшість клубів не підтримала цю пропозицію, питання не буде винесене на розгляд виконкому УАФ.

Найбільш актуальним це рішення є для Шахтаря, який традиційно активно працює з іноземними футболістами, зокрема з бразильського ринку. У складі першої команди донецького клубу наразі перебуває 17 легіонерів, серед яких 12 бразильців.

Таким чином, у наступному сезоні УПЛ клуби й надалі будуть змушені дотримуватися чинного ліміту на іноземних гравців під час матчів чемпіонату України.

Нагадаємо, УАФ оштрафувала Динамо на понад мільйон, а Шахтар – лише на 343 тисячі.