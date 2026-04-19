Сергій Разумовський

Донецький Шахтар продовжує розширювати власну футбольну інфраструктуру за межами України. Український клуб офіційно оголосив про відкриття нової академії в Канаді, яка стала ще одним важливим кроком у розвитку міжнародної мережі дитячо-юнацької підготовки.

Нова футбольна школа Шахтаря розпочала роботу в місті Калгарі. У ній зможуть займатися як хлопчики, так і дівчатка віком від 5 до 13 років. У клубі розраховують, що академія стане осередком для розвитку юних футболістів, які матимуть можливість навчатися за методиками одного з найвідоміших клубів України. Також повідомляється, що перше тренування для дітей буде безкоштовним, аби всі охочі могли ознайомитися з форматом занять і тренувальним процесом.

Відкриття академії в Канаді свідчить про прагнення Шахтаря популяризувати власний бренд і водночас розширювати можливості для дітей, які хочуть займатися футболом у якісній та професійній системі. Особливо важливо, що клуб створює такі умови не лише в Україні, а й за кордоном, де проживає чимало українських родин.

Варто зазначити, що це не перший подібний проєкт донецького клубу. Наразі академії Шахтаря вже функціонують у Києві, Вінниці, Чернівцях, а також у Варшаві в Польщі. Окрім цього, футбольні осередки клубу відкриті у містах Хоршем і Кліфтон у США. Тепер до цього списку офіційно приєдналося і канадське місто Калгарі.

