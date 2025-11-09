Шахтар познущався над дебютантом УПЛ СК Полтава та закріпився в лідерах
Новачок еліти отримав справжній майстер-клас
9 хвилин тому
Фото - Шахтар Донецьк
Шахтар в матчі 12 туру УПЛ зустрічався з СК Полтава. Матч у Львові завершився з рахунком 7:1.
Донеччани після єврокубкової звитяги над Брейдабліком (2:0) посеред тижня доволі легко розібрались з дебютантом Прем'єр-ліги. Команда Арда Турана потішила власних фанів голами на будь-який смак.
Перемога над СК Полтава дозволила Шахтарю закріпитись на вершині УПЛ. Відрив від найближчого переслідувача ЛНЗ, що сьогодні переграв Динамо (1:0) складає 4 бали.
УПЛ. 12 тур
Шахтар - СК Полтава 7:1
Голи: Марлон Гомес, 3, Педріньо 17, Егіналду, 56, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Підлепич, 90+4 (автогол) - Галенков, 53