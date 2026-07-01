Сергій Разумовський

Донецький Шахтар презентував два комплекти форми на сезон-2026/2027. Нове екіпірування клуб підготував разом із технічним партнером PUMA, повідомляє пресслужба «гірників».

Домашній комплект виконано у традиційних для Шахтаря кольорах та впізнаваному дизайні. У клубі зазначають, що ця форма підкреслює відданість історичним витокам команди та незламний дух «гірників».

Виїзна форма отримала абсолютно нову кольорову гаму. Її концепція має особливу історичну відсилку до першої назви клубу – Стахановець. У дизайні екіпірування відтворено важливу сторінку історії команди, пов’язану з першими поколіннями футболістів, працею та вугільною спадщиною Донбасу.

Окреме символічне значення нові комплекти мають через ювілей клубу. У травні Шахтар відзначив 90 років від дня заснування, і на честь цієї дати на формі розмістили унікальне ювілейне лого як символ незламності та гордості.

Твоя емблема – твоя гордість! Твоя форма – твоє серце! ФК Шахтар

У клубі наголошують, що нова форма поєднує сучасний вигляд, технологічність і повагу до 90-річної історії Шахтаря. Екіпірування створене відповідно до високих ігрових стандартів: воно легке, функціональне та готове до нового сезону.

Раніше Шахтар виключив українського вінгера з першої команди.