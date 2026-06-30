Павло Василенко

Шахтар розпочинає підготовку до нового сезону без одного з гравців ротації першої команди. За інформацією інсайдера Ігора Бурбаса, тренерський штаб «гірників» більше не розраховує на вінгера Мар'яна Шведа.

Шахтар вирушає на літні збори без 28-річного виконавця. Наразі прийнято рішення, що Швед розпочне підготовку до нового сезону в молодіжній команді «гірників».

Швед мав цілком реальний варіант продовжити кар'єру в іншому клубі УПЛ. Зазначається, що львівські Карпати прагнули орендувати свого вихованця, Мар'ян виявився не готовим іти на суттєве пониження заробітної плати заради переходу.

Водночас керівництво донецького клубу також не виявило зацікавленості доплачувати гравцеві різницю за його чинним контрактом на період оренди.

Швед виступає за Шахтар з вересня 2022 року. За цей час Мар'ян зіграв у 54 матчах за донеччан, забивши дев'ять голів та оформивши чотири асисти.

Контракт Шведа з Шахтарем чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 800 тисяч євро.