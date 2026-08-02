Шахтар представив третій комплект форми на сезон-2026/27. Відео
«Люди в чорному»
Фото: ФК Шахтар
Шахтар представив третій комплект форми на новий сезон. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новий дизайн виконаний у чорному кольорі з помаранчевими вставками. У клубі зазначили, що комплект має стриманий і мінімалістичний вигляд.
Головним візуальним елементом стали голографічні логотипи Шахтаря та PUMA. Вони змінюють відтінок залежно від освітлення й кута зору.
У першому турі нового сезону УПЛ Шахтар зіграє проти Кудрівки. Матч відбудеться 3 серпня о 18:00. Донецький клуб не бере участі у кваліфікації єврокубків, оскільки одразу виступатиме на загальному етапі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Шахтар отримав штраф і звернувся до суду.