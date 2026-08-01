Павло Василенко

Донецький Шахтар розпочав судовий спір із Державним агентством України PlayCity, оскарживши накладений на клуб штраф за нібито порушення законодавства у сфері реклами.

Як випливає з ухвали Київського окружного адміністративного суду від 17 липня, «гірники» подали позов із вимогою визнати незаконним і скасувати рішення регулятора про застосування фінансових санкцій.

Підставою для покарання стало рішення агентства, ухвалене 14 квітня. У документі зазначено, що клуб міг порушити вимоги українського законодавства щодо реклами. Водночас у матеріалах справи поки не розкриваються ні сума штрафу, ні конкретні рекламні матеріали, які стали причиною претензій.

Суд уже прийняв позов до розгляду та відкрив провадження. Справу розглядатимуть за загальною процедурою, а остаточне рішення буде ухвалене після вивчення позицій обох сторін.

Попри судовий процес, команда Арди Турана продовжує підготовку до нового сезону. Уже 3 серпня Шахтар стартує в Українській Прем'єр-лізі виїзним матчем проти Кудрівки, а восени представить Україну в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА.