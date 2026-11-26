Шахтар зазнав мінімальної поразки від Фенербахче у матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 0:1 на користь турецької команди, а донеччани продовжили невдалу серію.

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Наразі команда Арди Турана не може здобути перемогу вже в чотирьох матчах поспіль. До зустрічі з Фенербахче «гірники» зіграли внічию з Лівим Берегом у чемпіонаті України – 1:1, після чого розійшлися миром із Динамо – 0:0. У Лізі чемпіонів Шахтар також поступився Спортінгу з мінімальним рахунком 0:1.

Через чергову поразку донецький клуб втратив позиції в загальній турнірній таблиці єврокубка. Шахтар має у своєму активі чотири очки та опустився на 26-те місце. Такий результат залишив українську команду за межами зони виходу до плейоф, тому в наступних турах донеччанам необхідно набирати очки, щоб зберегти шанси на продовження боротьби.

Найближчий матч Шахтар проведе в українській Прем’єр-лізі. У понеділок, 30 листопада, команда зустрінеться з Буковиною. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У Лізі чемпіонів наступним суперником гірників стане Слован. Матч 6-го туру основного етапу відбудеться 9 грудня на виїзді, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. У складі братиславського виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.