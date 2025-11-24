Шахтар офіційно оголосив про продовження контракту із центральним півзахисником Олегом Очеретьком.

За інформацією пресслужби донецького клубу, нова угода з 22-річним хавбеком розрахована до 31 грудня 2030 року.

Очеретько - вихованець академії Шахтаря, який пройшов шлях від юнацьких команд до основної. Його дебют за першу команду відбувся 23 серпня 2022 року. З того часу він провів 40 матчів, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.

Нинішнього сезону Олег уже зіграв 22 поєдинки, забив два м'ячі та віддав один асист. У складі Шахтаря він двічі ставав чемпіоном України (2023, 2024) та здобув Кубок країни у 2024 році. З 2025 року Очеретько є гравцем національної збірної України, де поступово закріплюється у складі.

