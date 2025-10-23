Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій проти варшавської Легії оцінив суперника і пояснив, чому клуб вирішив проводити номінально домашні єврокубкові ігри саме у Кракові. Слова менеджера передає Przegląd Sportowy Onet.

Це для нас найближчий стадіон, там мешкає багато українців, а люди в Кракові люблять футбол, підтримують нас і є неймовірними. Я сам теж грав у Кракові 2001 року [з Віслою Краків у складі Хайдука Спліт у першому раунді Кубка УЄФА, його команда програла 0:1 і вибула, – прим.]. Ми грали в Польщі, і це був неймовірний досвід, але ми хотіли щось змінити, адже українці є всюди.

Легія – це складний суперник. З Самсунспором вона зіграла дуже добре, попри поразку. Минулого сезону в чвертьфіналі Ліги конференцій вона зустрічалася з Челсі. Ми мусимо її поважати.