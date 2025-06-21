Павло Василенко

20 червня в словенському Брдо стартували літні тренувальні збори Шахтаря. Донецька команда провела перше тренування під керівництвом нового головного тренера Арди Турана та його штабу, повідомляє пресслужба «гірників».

Заняття розпочалося зі вступного слова наставника, в якому Туран окреслив підопічним план роботи на найближчі тижні та відзначив, що команда день за днем входитиме в тренувальний ритм, поступово підвищуючи навантаження. Після цього розпочалося дебютне тренування «оранжево-чорних» під орудою турецького спеціаліста. Сесія тривала майже дві години та складалася з розминки, бігової роботи, відпрацювання короткого й середнього паса, квадратів на тримання мʼяча, а також тактичних вправ.

Сьогодні робота продовжиться, на гравців чекатимуть два тренування – удень та ввечері. Нагадаємо, у Словенії Шахтар готується до матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА з Ільвесом, що відбудуться в липні.