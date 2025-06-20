Арда Туран став 39‑м головним тренером в історії Шахтаря
Срна вручив турецькому фахівцю пам'ятну футболку
близько 3 годин тому
38‑річний Арда Туран підписав із Шахтарем дворічний контракт — до літа 2027 року. Турецький фахівець став 39-м головним тренером в історії донецького клубу. Спортивний директор гірників Даріо Срна вручив Турану футболку з номером 39.
Кар'єру наставника Туран розпочав у квітні 2023 року, очоливши турецький Еюпспор. У дебютному сезоні 2023/24 команда під його керівництвом здобула підвищення в класі до Суперліги. У сезоні 2024/25 посіла шосте місце — сильний результат для молодого колективу. Загалом на чолі клубу Туран провів 84 матчі: 45 перемог, 14 нічиїх, 25 поразок.
Для Арди це перший досвід роботи за межами Туреччини та участі в єврокубках. Керівництво Шахтаря називає його амбітним і перспективним тренером із великим ігровим минулим.
Як футболіст Туран виступав за Галатасарай, Атлетіко і Барселону. У його активі — чемпіонcтво у Туреччині й Іспанії, Кубки, Суперкубки, перемога в Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. За національну збірну Туреччини він провів 100 матчів і забив 17 голів.
Арда Туран став першим головним тренером з Туреччини в історії українського чемпіонату. Він став 39‑м тренером Шахтаря, а серед іноземних — 12‑м в історії клубу.
У сезоні 2024/25 Шахтар уперше за 29 років не фінішував другим, а третім у чемпіонаті, проте виграв Кубок України і вийшов у кваліфікацію Ліги Європи. Перед Тураном стоїть завдання повернути чемпіонський статус і покращити виступи в Європі.