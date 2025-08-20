Шахтар провів відкрите тренування перед матчем Ліги конференцій із Серветтом
Зустріч пройде завтра
43 хвилини тому
20 серпня, за день до домашнього поєдинку із Серветтом, футболісти Шахтаря провели традиційне передматчеве тренування на Міському стадіону імені Генрика Реймана в Кракові, де приймають своїх суперників цього єврокубкового сезону.
Стартові 15 хвилин заняття команди, згідно з регламентом УЄФА, були відкритими для ЗМІ: представники медіа отримали змогу побачити розминку та вправи з мʼячем у виконанні «гірників».
Після цього донеччани продовжили роботу вже за зачиненими дверима і в основній частині сесії приділили увагу тактичним та ігровим вправам, пасингу і ударам по воротах. Загалом тренування тривало близько години, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Шахтар – Серветт відбудеться завтра, 21 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.
