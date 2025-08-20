Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран напередодні першого матча раунда плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта розповів про кадрову ситуацію в команді.

«Кевін повернувся до нас, і ми раді цьому. Але вперше з командою він тренувався лише вчора. Ми оберігаємо його. Питання його ігрового часу ми вирішуватимемо разом, адже здоров’я моїх гравців для мене дуже важливе.

Конопля та Аліссон готові грати завтра. Ми радіємо за Коноплю та Аліссона. Аліссон повернувся після того удару, який він отримав. Щодо Криськіва: я дуже хочу, щоб він був з нами. А Траоре та Егіналду, ви вже знаєте, – їх не буде з нами тривалий час», – цитує Турана клубна пресслужба.