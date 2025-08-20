Головний наставник донецького Шахтаря Арда Туран висловився про майбутнє протистояння з Серветтом у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Турецький фахівець зазначив, що чудово розуміє: можливий неуспіх у цих матчах може позбавити його команду участі у єврокубковій осені.

«Ліга конференцій для нас дуже важлива й цінна. Ми раді представляти нашу країну, Україну, на цьому рівні. Але спочатку потрібно пройти поєдинки плейоф. Необхідно йти матч за матчем. Ми сприймаємо завтрашню гру як важливий фінал, адже наш суперник потрапив до ЛК після кількох інших важливих кваліфікаційних раундів єврокубків, як і ми.

Ми будемо демонструвати таку саму серйозність і мусимо грати максимально відповідально. Хочемо здобути перевагу вже з першого матчу, хочемо забивати. Щодо завтрашньої зустрічі – ми раді та в передчутті.

У житті потрібно показувати повагу до того, де ти знаходишся, до своєї позиції. Щодо Ліги конференцій, то це не просто про фокусування, а про втілення наших мрій. Ми дуже хочемо грати в основному етапі та пройти далі, до наступних стадій. У нас молода команда.

Так, Шахтар має великі успіхи в своїй історії. Але нам потрібен успіх у Європі, потрібно бути успішними на європейській арені. Це не просто фокусування – для нас це мрія, тому що ми хочемо робити щасливими наших уболівальників і людей в Україні», — заявив Туран на прес-конференції.