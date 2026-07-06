Сергій Разумовський

Норвегія сенсаційно здолала Бразилію 2:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, і ця несподіванка не залишилася без реакції в донецькому Шахтарі.

У клубі вирішили відповісти на результат із часткою іронії. Пресслужба «гірників» у Threads натякнула, що збірній Бразилії не завадило б уважніше придивитися до футболістів Шахтаря перед формуванням заявки на турнір.

🇧🇷👀 Наступного разу кличте гравців Шахтаря ⚒️ ФК Шахтар

На тлі вильоту бразильців чимало запитань виникало і на адресу головного тренера Карло Анчелотті, який обирав склад на мундіаль-2026. Окремо критикували саме оборонні фланги, де в Шахтарі грають Педро Енріке та Вінісіус Тобіас.

Педро Енріке отримував схвальні відгуки за виступи в Лізі конференцій, де донеччани дісталися півфіналу. Вінісіус Тобіас після повернення з Реала став беззаперечно основним у єврокубках.

Нагадаємо, дубль Ерлінга Голанда у ворота Бразилії продовжив його феноменальну серію за збірну Норвегії.