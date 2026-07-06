Сергій Разумовський

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд знову переписав власну історію результативності, продовживши неймовірну гольову серію за збірну Норвегії в офіційних турнірах до 14 матчів поспіль. Чергове досягнення норвезького форварда припало на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бразилії, який його команда виграла з рахунком 2:1.

У цій серії Голанд демонструє просто феноменальну ефективність. За 14 поєдинків поспіль він забив уже 27 м’ячів, що виглядає майже нереальним навіть за мірками найкращих нападників світу. У зустрічі з Бразилією форвард знову став головною ударною силою своєї команди, а його внесок у перемогу вийшов визначальним.

Гольова серія Ерлінга Голанда в офіційних турнірах

Бразилія – дубль

Кот-д'Івуар – гол

Сенегал – дубль

Ірак – дубль

Італія – дубль

Естонія – дубль

Ізраїль – хет-трик

Молдова – 5 голів

Естонія – гол

Італія – гол

Ізраїль – гол

Молдова – гол

Казахстан – хет-трик

Словенія – гол

Окремо варто наголосити і на загальній статистиці Голанда в збірній Норвегії. Два голи у ворота Бразилії стали для нього 61-м і 62-м у 54 матчах за національну команду. Така результативність є винятковою і підтверджує, що нападник Манчестер Сіті вже давно перетворився на головний атакувальний символ норвезького футболу.

Сам матч проти Бразилії став не лише черговим великим успіхом Норвегії. Після фінального свистка збірна Бразилії залишила турнір, а Неймар, який у цій грі реалізував пенальті та довів свій бомбардирський доробок за збірну до 80 голів, оголосив про завершення міжнародної кар’єри.