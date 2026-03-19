Олександр Сукманський

Шахтар Донецьк везе перевагу 3:1 після першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти Леха з Познані. Матч-відповідь відбудеться в Кракові – місті, де «гірники» проводять свої «домашні» єврокубкові поєдинки цього сезону.

Шахтар ідеально стартував у дебютному сезоні в третьому за силою єврокубку: 6-те місце в лізі-етапі та перемога 3:1 на виїзді в першому матчі. Команда не програє в офіційних турнірах з кінця жовтня (12 перемог, 3 нічиї) і лідирує в чемпіонаті України. Водночас у Кракові Шахтар має лише одну перемогу в чотирьох «домашніх» матчах (2 нічиї, 1 поразка), тоді як на виїзді виграв п’ять поспіль.

Лех Познань отримав потужний заряд упевненості після виїзної перемоги 1:0 над Заглембє, яка вивела команду на перше місце в Екстракласі та перервала серію з трьох поспіль поразок. У останніх дев’яти виїзних матчах усіх турнірів Лех виграв шість разів (1 нічия, 2 поразки), включно з перемогами в Лізі конференцій над Сігмою Оломоуц (ліга-етап) та КуПС (плей-оф раунд).

Історія протистоянь

Після першого матчу Шахтар має 3 перемоги в 4 іграх проти польських клубів (1 поразка). Для Леха це була перша поразка українській команді в офіційних матчах (1 перемога, 1 нічия).

Гаряча статистика

Шахтар пропускав 0–2 голи в усіх 15 континентальних матчах цього сезону.

Шахтар забивав у 10 з останніх 12 поразок у єврокубках будь-якого рівня.

Лех забивав у кожному з останніх 23 матчів УЄФА (14 перемог, 2 нічиї, 7 поразок).

Лех лідирував 1:0 або 2:0 на перерві в кожній з останніх дев’яти перемог у всіх турнірах.

Ключові гравці

Невертон забив у першому матчі та продовжує серію з чотирьох перемог, коли забиває.

Капітан Леха Мікаель Ішак забив єдиний гол своєї команди в першому матчі та у вихідні.

Кадрова ситуація

У Шахтаря на вихідні не грали Микола Матвієнко та автор одного з голів в першому матчі Марлон Гомес. У Леха знову пропустить гру Радослав Муравскі.

