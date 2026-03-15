Гол Педріньйо приніс Шахтарю перемогу над Металістом 1925
Бразилець реалізував пенальті у другому таймі
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар здобув непросту перемогу над Металістом 1925 у межах 20-го туру Прем’єр-ліги.
Єдиний гол у матчі забив Педріньйо, реалізувавши пенальті у другому таймі. Команда Арди Турана втримала переможний результат до фінального свистка.
УПЛ. 20-й тур
Гол: Педріньйо, 61, пен.
Завдяки цьому успіху Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 47 очок. Металіст 1925 залишається на шостій позиції з 31 балом.
Наступний тур УПЛ відбудетсья 18-22 березня.
