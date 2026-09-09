Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього матчу Ліги чемпіонів проти ПСВ. Слова наводить пресслужба гірників.

На нас чекає дуже важливий матч, насамперед для моїх гравців і для українського народу. Я дуже радий бути тут, тому що торік ми провели 20 поєдинків у єврокубках, маючи дуже складний графік поїздок, тому вихід на такий рівень – це те, чого ми справді заслужили.

Перш ніж намагатися здобути результат, ми спробуємо грати у своєму стилі й, наскільки це можливо через футбол, представляти надію українського народу. Ми знаємо, з чим завтра зустрінемось. У Нідерландах чудова футбольна культура, я говорив про це й минулого року. У ПСВ чудова культура виступів у Лізі чемпіонів, чудова команда і чудовий головний тренер.

Ми намагатимемося, передусім, залишатися позитивними й насолоджуватися моментом. Повернутися і грати перед 40, 50, 60 тисячами вболівальників на таких стадіонах, у атмосфері Ліги чемпіонів, – ви навіть не уявляєте, що це означає для кожного з нас. Тож, починаючи від завтра, ми намагатимемося представляти надії українського народу.

Є дуже важливі речі, речі, важливіші за футбол, які ми представлятимемо.