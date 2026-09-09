Туран — про гру Шахтаря в ЛЧ: «Вихід на такий рівень – це те, чого ми справді заслужили»
Матч відбудеться 10 вересня
Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього матчу Ліги чемпіонів проти ПСВ. Слова наводить пресслужба гірників.
На нас чекає дуже важливий матч, насамперед для моїх гравців і для українського народу. Я дуже радий бути тут, тому що торік ми провели 20 поєдинків у єврокубках, маючи дуже складний графік поїздок, тому вихід на такий рівень – це те, чого ми справді заслужили.
Перш ніж намагатися здобути результат, ми спробуємо грати у своєму стилі й, наскільки це можливо через футбол, представляти надію українського народу. Ми знаємо, з чим завтра зустрінемось. У Нідерландах чудова футбольна культура, я говорив про це й минулого року. У ПСВ чудова культура виступів у Лізі чемпіонів, чудова команда і чудовий головний тренер.
Ми намагатимемося, передусім, залишатися позитивними й насолоджуватися моментом. Повернутися і грати перед 40, 50, 60 тисячами вболівальників на таких стадіонах, у атмосфері Ліги чемпіонів, – ви навіть не уявляєте, що це означає для кожного з нас. Тож, починаючи від завтра, ми намагатимемося представляти надії українського народу.
Є дуже важливі речі, речі, важливіші за футбол, які ми представлятимемо.
Гра відбудеться 10 серпня. Початок – о 19.45 за київським часом.
«Ми граємо в кращий футбол»: тренер ПСВ оцінив Шахтар напередодні битви в Лізі чемпіонів.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.