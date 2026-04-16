Відставити валідол! Легенда Шахтаря не знає, що має статися, щоб «гірники» не пройшли АЗ
Грачов поділився точним прогнозом рахунку, з яким завершиться матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій
близько 2 годин тому
Легендарний нападник Шахтаря Віктор Грачов зізнався, чи припас валідол для перегляду матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар (3:0 – перша гра). Також ексфутболіст поділився прогнозом на гру.
Дружина сховала його подалі в тумбочку 😁. Якщо після рахунку першого матчу за такою грою спостерігати з валідолом, то футбол взагалі пора закінчувати дивитися.
Думаю, Арда Туран розбереться з цим питанням. Той, хто виступав у єврокубках, розуміє, що таке – 1:0 і 3:0 перед матчем-відповіддю. Не в образу АЗ, але я не знаю, що має статися, щоб «Шахтар» не вийшов до півфіналу Ліги конференцій. В іншому випадку це буде катастрофа. Найголовніше, щоб «гірники» не створили собі проблем. Потрібно грати просто і надійно. Забивати, відкриватися мають нідерландці.
До виходу в півфінал Ліги конференцій залишилося зробити півкроку. Нідерландці з відкритим забралом підуть уперед, але впевнений, що мотивація у «гірників» буде на найвищому рівні. Навіть, незважаючи на гольовий запас після першого матчу, все одно прогнозую перемогу нашої команди. 2:1, – заявив Грачов в інтерв'ю Sport.ua.
Раніше щодо матчу з АЗ висловився головний тренер Шахтаря Арда Туран.
