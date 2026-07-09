Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував чутки щодо того, що бюджет клубу на наступний сезон буде скорочено. Слова бізнесмена передає пресслужба рівнян.

По-перше, ви сказали слово «медіа» – воно одразу трошки тригернуло, бо засоби масової інформації мають як мінімум перевіряти інформацію з різних джерел – це ключова етика роботи журналіста. Насправді наші оці блогери не працюють як класична журналістика. Вони десь почули якусь інформацію, можливо, хтось вкинув їм. І дуже часто їх використовують, до речі, для вкиду якихось інформацій. І насправді оці так звані інсайдери, блогери – це не журналісти, на жаль.

Хоча я Співаковського дійсно дуже поважаю, бо мені здається, що він найбільш наближений до журналістики, в нього завжди багато аналітики, він завжди намагається… Але чомусь саме він видав от таку інформацію, причому посилання зробив на наглядову раду. В прямому ефірі ми транслюємо, в записі можна передивитися: про це не йшлося, а навпаки йшлося про те, що бюджет тільки збільшується, видатки ростуть, росте паливо.

Всі видатки сьогодні ростуть. Наприклад, команда U-21 тільки збільшує бюджет, у нас створюється додаткова команда. У нас є ампфутбольна команда, інші. Питання було більше до залучення нових партнерів і спонсорів, щоб підтримувати ці видатки. Насправді це трошки маніпуляція, яку перецитували багато мереж, уже вболівальники так думають і всі так думають.

Тому і я готовий вболівальникам відповісти. Передумов для того, щоб бюджет зменшувався, на сьогодні немає, а навпаки, є всі передумови, щоб він збільшувався. Нам треба думати про те, як більше заробляти – і це ключове.

І тут, знов-таки, капіталізація ліги, той же ТВ-пул, ті ж нові спонсори і партнери, той же розвиток бізнесу в регіоні, який би заходив сьогодні в клуб, той же бізнес-клуб. Тут десь заклик до бізнесу: давайте об’єднуватися навколо Вереса. Якщо ми сьогодні маємо команду, яка вже шостий рік уже буде в УПЛ, то давайте всі об’єднаємося.