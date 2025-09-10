Павло Василенко

Цього літа у донецького Шахтаря була можливість продати до клубу Англійської Прем'єр-ліги свого 19-річного вінгера Аліссона, повідомив Хорхе Нікола.

«Гірникам» надійшла конкретна пропозиція в 32 мільйони євро плюс ще три мільйони як бонуси. Проте назва команди, яка зробила запит, не розкривається.

Аліссон приєднався до донецького клубу у березні, перейшовши з Атлетіко Мінейро за 14 мільйонів євро.

Цього сезону бразилець відіграв 13 поєдинків за Шахтар, у яких відзначився п’ятьма голами та шістьма гольовими передачами.

Тransfermarkt оцінює бразильського вінгера донеччан в дев’ять мільйонів євро.