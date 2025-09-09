Центрбек Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко підбив підсумки матчу 2 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Азербайджану (1:1). Його слова наводить Zorya Londonsk.

Я думаю, що зіграв такий фактор, як зміна тренера і додаткова якась мотивація. Це перше. Друге – очікувано, що буде важко, тому що програли 0:5 першу гру вони. Знали, що дома вони зроблять все, щоб взяти очки. Вони це і зробили.

Реакція тренера? Завжди стримана, тому що по гарячих слідах ніхто не хоче щось говорити. Після цього ми завжди приїжджаємо на інший збір та дуже довго розбираємо ці ігри.

Реалізація? Дуже важко мені по гарячих слідах це все говорити. У нас нічого не змінилося, потрібно виходити на кожну гру та намагатися виграти її, а далі – не дивитися на якісь там турнірні таблиці чи матчі, які грають паралельно. Просто виходити і робити своє завдання.

Дякую вболівальникам їм за те, що приїжджають, підтримують постійно. Вибачаємось за результат. Ми трошки поспілкувалися, зробили висновки і будемо рухатися далі, - сказав Матвієнко.