Сергій Разумовський

Шахтар близький до підписання чергового перспективного футболіста з Бразилії. За даними TEAMtalk, донецький клуб фактично вийшов на фінішну пряму в переговорах щодо трансферу 18-річного форварда Фламенго Раяна Роберто.

Український клуб зумів випередити у боротьбі за нападника низку відомих європейських команд, серед яких називали Челсі, Ньюкасл, Ліон, Аякс, Монако, Бенфіку та Рому. Особливо активно за гравцем стежив Челсі, використовуючи свою скаутську мережу в Південній Америці, а Ньюкасл також розглядав можливість угоди.

Повідомляється, що Шахтар і Фламенго вже погодили основні умови переходу, тож до офіційного оголошення залишилися лише формальності. Очікувана сума трансферу становить близько 10 мільйонів фунтів. Крім того, бразильський клуб має отримати 10% від майбутнього перепродажу футболіста.

Ймовірно, важливим аргументом для Роберто стала репутація Шахтаря, який регулярно відкриває молодим бразильцям шлях до Європи. Цього сезону форвард провів 14 матчів, забив п’ять голів і віддав три асисти. Його клаусула у Фламенго складала 50 мільйонів євро.

Раніше наставника Шахтаря Арду Турана визнано найкращим тренером сезону-2025/2026 в УПЛ.