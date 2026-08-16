Сергій Разумовський

Бразильський Васко да Гама розглядав можливість підписання півзахисника донецького Шахтаря Марлона Гомеса під час літнього трансферного вікна. Про інтерес клубу до 22-річного футболіста повідомив журналіст Жоел Сілва для Colina em Foco.

Сілва спеціалізується на висвітленні новин Васко да Гама та зазначив, що бразильська команда шукала виконавця на позицію центрального півзахисника, який міг би діяти в ролі «вісімки». Представники клубу вивчали ситуацію навколо Марлона Гомеса та намагалися з’ясувати можливі умови його трансферу.

За інформацією журналіста, сам бразильський футболіст не був проти повернення на батьківщину. Однак потенційний перехід ускладнила фінансова сторона питання. Шахтар нібито запросив за свого гравця 20 мільйонів євро, що виявилося надто великою сумою для Васко да Гама.

Бразильський клуб нині має обмежені фінансові можливості, тому не міг дозволити собі настільки дорогий трансфер. Навіть зацікавленість самого Марлона Гомеса у поверненні до Бразилії не допомогла сторонам наблизитися до укладення угоди.

Водночас у Васко да Гама продовжують шукати півзахисника саме такого профілю. Команді потрібен мобільний та універсальний футболіст, здатний ефективно працювати в центрі поля, підтримувати атаки й виконувати значний обсяг чорнової роботи. Марлон Гомес відповідав вимогам бразильського клубу, однак його трансферна ціна стала головною перешкодою.

Інтерес до футболіста також проявляє саудівський Аль-Ахлі. Раніше з’являлася інформація, що клуб із Саудівської Аравії розглядає можливість запросити бразильця та вже стежить за його ситуацією в Шахтарі. Втім, конкретних домовленостей щодо переходу наразі немає.

Мarloн Гомес приєднався до донецького клубу у 2024 році. За даними з відкритих джерел, Шахтар заплатив за його трансфер 12 мільйонів євро. Згодом повідомлялося, що фактична сума угоди могла бути переглянута та зменшена до 10,8 мільйона євро.

Після переходу до Шахтаря бразилець швидко став важливим футболістом команди. За цей період він провів 81 матч, у яких забив десять голів і віддав сім результативних передач. Півзахисник регулярно отримував ігровий час та використовувався на різних позиціях у центральній зоні.

За оцінкою Transfermarkt, поточна ринкова вартість Марлона Гомеса становить 12 мільйонів євро. Таким чином, вимоги Шахтаря щодо потенційного трансферу до Васко да Гама суттєво перевищують оцінку німецького порталу. Водночас донецький клуб може враховувати вік гравця, його контракт і перспективи подальшого розвитку.

Нагадаємо, Марлон Гомес ще не грав у цьому сезоні. В останньому матчі за Шахтар хавбек зіграв у травні 2026 року. Тоді «гірники» поступилися Колосу (0:1).