Донецький Шахтар обрав арену для проведення своїх домашніх матчів у рамках єврокубкового сезону 2025/26.

Клуб домовився з польською Віслою, і тепер номінально домашні зустрічі українці проводитимуть у Кракові на Міському стадіоні імені Генріка Реймана.

Незабаром Шахтар офіційно повідомить розклад поєдинків та відкриє продаж квитків на майбутні матчі.

«Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА. Вибір Кракова був невипадковим – для нас це зручна локація з точки зору логістики, а головне, що це місто, де люблять футбол, тому ми сподіваємося на щиру гостинність місцевих уболівальників.

Також розуміємо, що в Польщі проживає дуже багато українців, зокрема біженців, тому ми розраховуємо на їхню потужну підтримку й енергію. Дякуємо керівництву ФК Вісла та місту Краків за те, що пішли нам назустріч, і впевнені, що наша співпраця стане позитивним досвідом для всіх сторін. Із нетерпінням чекаємо матчів єврокубкового сезону в Кракові!», – сказав генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.