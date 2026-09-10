Чорноморець не зможе розраховувати на одного з ключових центральних захисників у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Шахтаря. За інформацією «ТаТоТаке» , орендна угода між клубами не дозволяє Мар’яну Фарині взяти участь у зустрічі.

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Лівоногий оборонець належить Шахтарю та виступає за одеську команду на правах оренди. Поєдинок між Чорноморцем і донецьким клубом відбудеться у Львові, однак Фарина не зможе вийти на поле через умови договору.

Водночас Олег Пушкарьов має право зіграти проти Шахтаря. Захисник повноцінно перейшов до Чорноморця, тому жодних юридичних обмежень для його участі в матчі немає.

Під питанням також залишається вихід Владислава Клименка. Футболіст отримав травму в першому таймі поєдинку проти Лівого Берега та наразі проходить відновлення.

Не визначився тренерський штаб і щодо участі Владислава Герича. Захисник лікується вже кілька тижнів, тому його готовність до майбутнього матчу поки не підтверджена.

Матч Чорноморець – Шахтар відбудеться в межах шостого туру чемпіонату України у Львові.