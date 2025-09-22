Шахтар завдяки дебютному голу Ізакі здолав Зорю
«Гірники» здобули три очки
31 хвилину тому
Фото - ФК Шахтар
Сьогодні відбувся матч шостого туру чемпіонату України, в якому Шахтар приймав Зорю. Поєдинок завершився мінімальною перемогою «гірників» з рахунком 1:0.
На 87 хвилині 18-річний бразилець Ізакі поцілив у дальній верхній кут воріт Зорі. Цей гол став для нього дебютним у складі донецької команди.
Шахтар наразі займає місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 14 балів в активі. Зоря йде 10-ю з сімома очками.
В наступному турі УПЛ команда Арди Турана 28 вересня зіграє на виїзді з львівським Рухом. Підопічні Віктора Скрипника днем раніше приймуть Оболонь.
УПЛ, 6-й тур
Шахтар – Зоря – 1:0
Гол: Ізакі, 87.