Павло Василенко

Сьогодні відбувся матч шостого туру чемпіонату України, в якому Шахтар приймав Зорю. Поєдинок завершився мінімальною перемогою «гірників» з рахунком 1:0.

На 87 хвилині 18-річний бразилець Ізакі поцілив у дальній верхній кут воріт Зорі. Цей гол став для нього дебютним у складі донецької команди.

Шахтар наразі займає місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 14 балів в активі. Зоря йде 10-ю з сімома очками.

В наступному турі УПЛ команда Арди Турана 28 вересня зіграє на виїзді з львівським Рухом. Підопічні Віктора Скрипника днем раніше приймуть Оболонь.

УПЛ, 6-й тур

Шахтар – Зоря – 1:0

Гол: Ізакі, 87.