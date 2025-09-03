Зоря розірвала контракт з хавбеком команди
Футболіст отримав статус вільного агента
близько 1 години тому
Фото - ФК Зоря
Зоря офіційно оголосила про припинення співпраці з українським півзахисником Іллею Гульком. Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
За офіційною інформацією, угода між футболістом і клубом розірвана за спільною згодою сторін.
«Бажаємо Іллі гарного продовження кар’єри та успіхів у новому клубі», – йдеться у повідомленні клубу.
Гулько перейшов у Зорю у 2022 році. Закріпитися в основному складі йому не вдалося, тому переважну більшість він грав в оренді в інших клубах.
