Сергій Разумовський

Завершилися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися всі півфіналісти турніру.

Шахтар після яскравої перемоги в першому матчі над АЗ із рахунком 3:0 у грі-відповіді зіграв унічию 2:2 та впевнено вийшов до наступного раунду. Донецька команда зберегла комфортну перевагу за сумою двох зустрічей і продовжила боротьбу за трофей.

Схожа ситуація була і в парі між Кристал Пелас та Фіорентиною. Англійський клуб, маючи солідний запас після перемоги 3:0 у першій грі, у матчі-відповіді поступився 1:2, однак цього вистачило для виходу до півфіналу.

Одне з найяскравіших протистоянь відбулося між Страсбуром і Майнцом. Французький клуб після поразки 0:2 у першому матчі на виїзді вдома влаштував справжній розгром, перемігши з рахунком 4:0, і здійснив вражаючий камбек попри нереалізований пенальті.

Ще драматичнішим вийшов матч у Афінах, де АЕК після виїзної поразки 0:3 зумів забити Райо Вальєкано тричі та був близьким до переведення гри в додатковий час. Однак гол Паласона дозволив іспанському клубу зберегти перевагу за сумою двох матчів і пройти далі, попри поразку 1:3 у матчі-відповіді.

Ліга конференцій. Чвертьфінал, матч-відповідь

АЗ Алкмар – Шахтар 2:2 (0:3 – перший матч)

Голи: Єнсен, 73, Шин, 80 – Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

Фіорентина – Кристал Пелас 2:1 (0:3 – перший матч)

Голи: Ґудмундссон, 30 (пен.), Ндур, 53 – Сарр, 17

Страсбур – Майнц 4:0 (0:2 – перший матч)

Голи: Нанасі, 26, Уаттара, 35, Енсісо, 69, Емега, 74

АЕК Афіни – Райо Вальєкано 3:1 (0:3 – перший матч)

Голи: Зіні, 13, 51, Марін, 36 (пен.) – Паласон, 60

Таким чином визначилися півфінальні пари Ліги конференцій:

Шахтар – Кристал Пелас

Райо Вальєкано – Страсбур

Перші матчі півфіналу заплановані на 30 квітня 2026 року, а поєдинки-відповіді відбудуться 7 травня.

Фінал Ліги конференцій сезону-2025/26 пройде 27 травня 2026 року в німецькому Лейпцигу.

