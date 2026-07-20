Сергій Разумовський

Півзахисник Греміо Габріел Мек та його представники не поспішають ухвалювати остаточне рішення щодо можливого переходу до донецького Шахтаря. Як повідомляє Globo Esporte, бразильський клуб уже погодив умови, запропоновані українською стороною, однак сам футболіст і його оточення ще продовжують зважувати всі варіанти продовження кар’єри.

За наявною інформацією, 18-річний хавбек поки що не готовий дати остаточну відповідь і хоче уважно вивчити інші можливості на трансферному ринку. У його оточенні вважають, що рішення такого масштабу не варто приймати поспіхом, адже наступний крок може суттєво вплинути на подальший розвиток кар’єри гравця.

При цьому Мек не відмовляється від варіанту з переїздом до України. Водночас він прагне дочекатися інших пропозицій, щоб порівняти їх не лише за фінансовими умовами, а й за спортивними перспективами. Саме тому переговорний процес триває, а остаточна відповідь Шахтарю поки не надана.

Пропозиція донецького клубу, за інформацією джерела, становить 12 млн євро плюс бонуси, прив’язані до досягнення певних результатів і показників. У Греміо вважають, що саме ця заявка є наразі єдиною офіційною пропозицією, яка надійшла щодо молодого півзахисника.

Варто зазначити, що інтерес Шахтаря до Мека не є новим. Минулого року український клуб уже виходив із пропозицією щодо трансферу футболіста, причому тоді сума сягала 15 млн євро. Однак того разу сам гравець вирішив залишитися в Бразилії, оскільки надавав перевагу можливості продовжити кар’єру в одному з європейських чемпіонатів, а не переходити до України.

Нинішня ситуація свідчить про те, що інтерес Шахтаря до футболіста залишається серйозним, але фінальне слово все ще за самим Меком. Бразильський клуб уже прийняв умови української сторони, тож подальший розвиток подій залежатиме від того, чи вирішить півзахисник скористатися цією пропозицією зараз, чи продовжить чекати на інші варіанти.

При цьому, нещодавно повідомлялося, що Шахтар був за крок від підписання Мека.