Сергій Разумовський

Шахтар подолав АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій і вийшов до півфіналу турніру. Після впевненої перемоги в першому матчі з рахунком 3:0 донецька команда в поєдинку-відповіді зіграла внічию 2:2, чого вистачило для проходу до наступної стадії.

Для Шахтаря це вже четвертий вихід до півфіналу єврокубків в історії клубу. Вперше донеччани дісталися цієї стадії у сезоні 2008/09, який став для них тріумфальним — тоді команда виграла Кубок УЄФА. Після цього Шахтар грав у півфіналі європейського турніру ще двічі: у кампанії 2015/16 донецький клуб зупинила Севілья, а в сезоні 2019/20 українська команда поступилася Інтеру в півфіналі Ліги Європи.

Наступним суперником команди Арди Турана в Лізі конференцій стане переможець протистояння між Фіорентиною та Кристал Пелас. Після першого матчу значну перевагу має англійський клуб, який обіграв італійців з рахунком 3:0.

