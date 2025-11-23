Шалений гол українського легіонера приніс очки аутсайдеру Екстракляси. Відео
Лехія відібрала очки у Легії
близько 12 годин тому
Легія в домашньому поєдинку 16 туру Екстракляси врятувалась від поразки Лехії. Матч у Варшаві завершився з рахунком 2:2.
Найбільш українська команда чемпіонату Польщі продовжує боротьбу за виживання і мала всі шанси взяти 3 очки на полі Легії.
Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки точному удару Желізка. Ексгравець молодіжної збірної України ударом з лету шокував багатотисячну армію прихильників Легії, скориставшись асистом кращого бомбардира чемпіонату Бобчека.
Своїм шедевром після початку другого тайму відповів Капустка, зрівнявши рахунок.
Господарі ближче до завершення гри спробували вирвати перемогу, наразившись на контратаку, яка призвела до голу Чирковича на 77-й хвилині.
На останніх хвилинах зустрічі Лехія не змогла втримати перемогу, дозволивши Урбанському пробити повз Дячука та врятуватись від програшу.
У матчі проти Легії з перших хвилин виходили Іван Желізко і Максим Дячук. По перерві з лавки виходив Богдан В'юнник, а Антон Царенко провів в запасі Лехії.
Екстракляса. 16 тур
Легія - Лехія 2:2
Голи: Капустка, 53, Урбанський, 90+4 - Желізко, 42, Чиркович, 77
Поділитись