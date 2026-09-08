Як повідомляє британська преса, Камурасі спеціальний комітет затвердив наступником його двоюрідного брата Ойо Німби. Попередній монарх помер наприкінці минулого місяця у віці 34 років. Він очолив Торо ще у трирічному віці та свого часу був наймолодшим правлячим монархом світу.

Воротар і капітан англійського футбольного клубу South East Dons Джордж Десмонд Камурасі отримав пропозицію, яка може повністю змінити його життя. 36-річного футболіста обрали королем Торо – невеликого королівства на заході Уганди.

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Якщо Камурасі погодиться прийняти корону, він не стане главою всієї Уганди. Країна є республікою, яку очолює обраний президент. Водночас в Уганді досі існують традиційні монархії, що продовжують функціонувати за зразком доколоніальних королівств.

Політичні повноваження таких монархів переважно мають символічний характер, однак вони зберігають значний культурний і соціальний вплив.

Поки невідомо, чи погодиться Камурасі залишити Англію та повернутися до Уганди. За даними британських ЗМІ, він виріс у Великій Британії, має там родину та майже не володіє мовою торо.

Нині Камурасі продовжує виступати за South East Dons. Команда проводить домашні матчі в Бексліхіті, передмісті на південному сході Лондона. Клуб заснував у 2014 році репер Ендрю МакХ'ю, відомий під сценічним ім’ям Дон Страпзу.