Павло Василенко

Манчестер Сіті та Челсі досягли принципової домовленості щодо трансферу Енцо Фернандеса. За інформацією різних джерел, сума угоди може скласти від 125 до 137 мільйонів фунтів стерлінгів. Якщо буде підтверджена верхня оцінка, трансфер аргентинця стане найдорожчим в історії англійського футболу.

Наразі рекорд належить Александеру Ісаку, який минулого літа перейшов із Ньюкасла до Ліверпуля за 125 мільйонів фунтів. У випадку з Фернандесом ця позначка може бути перевищена.

Очікується, що найближчим часом аргентинець пройде медичне обстеження в Лондоні. Сторони мають дуже мало часу для завершення всіх формальностей, тому переговори перебувають на фінальній стадії.

Фернандес залишався на лаві запасних у перших двох матчах Челсі в новому сезоні Англійської Прем'єр-ліги. Головний тренер синіх Хабі Алонсо раніше наголошував, що хоче бачити у своїй команді футболістів, які повністю зосереджені на роботі в клубі.

Челсі придбав аргентинського півзахисника у січні 2023 року, заплативши за нього Бенфіці 121 мільйон євро. Тепер лондонці можуть отримати за гравця ще більшу суму.