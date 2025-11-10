Павло Василенко

Більше гравців мадридського Реала мають проблеми зі здоров'ям. Двоє з них пропустять найближчі матчі за свої національні збірні.

Головний тренер мадридців Хабі Алонсо останніми тижнями не міг розраховувати на Антоніо Рюдігера, Дані Карвахаля, Франко Мастантуоно та Орельєна Чуамені.

Тепер Федеріко Вальверде приєднався до лав гравців, які борються з травмами. Реал оголосив, що їхній півзахисник отримав розрив м'яза правої ноги.

Очікується, що Вальверде пропустить десять днів. Це означає, що він пропустить майбутні матчі Уругваю проти Мексики та США. Він має бути готовий до наступного матчу Реала, який відбудеться 23 листопада, коли вони зіграють проти Ельче.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа також травмований. Конкурент українського воротаря Андрія Луніна отримав травму аддуктора правої ноги та пропустить тренувальний збір національної збірної Бельгії. Очікується, що він відновлюватиметься два тижні.

У неділю Реал зіграв внічию з Райо Вальєкано (0:0). Мадридська команда лідирує в турнірній таблиці з перевагою в три очки над Барселоною.