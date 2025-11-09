Реал розпочав переговори щодо продовження угоди з Тібо Куртуа, чий поточний контракт розрахований до літа 2027 року.

Як повідомляє El Nacional, президент мадридського клубу Флорентіно Перес поки що не впевнений, чи варто укладати нову угоду, проте головний тренер Хабі Алонсо переконаний, що бельгійський голкіпер має продовжити кар'єру у команді.

Алонсо також уже визначився з позицією щодо Андрія Луніна — фахівець вважає, що українець поки не готовий замінити Куртуа і сумнівається у його перспективах як головного воротаря Реала.

Цього сезону Лунін ще не з'являвся на полі. Його контракт із мадридцями діє до 30 червня 2030 року. Загалом за Реал українець провів 62 матчі, пропустив 70 голів і 22 рази зберігав ворота в недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче змінити клуб.