Воротар мадридського Реала Андрій Лунін не отримав виклик від тренера Сергія Реброва до національної команди України на матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

На фоні цього, з'явилася інформація, що Лунін входить до числа футболістів Реала, які невдоволені роботою нового головного тренера Хабі Алонсо. Про це повідомляє видання El Nacional із посиланням на слова півзахисника мадридців Федеріко Вальверде.

За інформацією джерела, Алонсо не має нічого проти того, щоб Лунін залишався в команді як резервний варіант для Тібо Куртуа. Однак сам Андрій більше не хоче миритися з роллю запасного й прагне стати основним воротарем у серйозному клубі.

— Йому набридло бути лише підстраховкою для Куртуа. Він заслуговує більшого й хоче мати ключову роль, — зазначає Вальверде у розмові з El Nacional.

Повідомляється, що до українця вже проявляють інтерес два топ-клуби англійської Прем’єр-ліги — Манчестер Юнайтед і Челсі, які шукають посилення на позицію воротаря.

Також стало відомо, що Луніна може підписати римська Рома.