Сергій Разумовський

Спортивний радник Роми Клаудіо Раньєрі найближчим часом залишить свою посаду. Про це повідомили Sky Sport Italia, а також відомий інсайдер Фабріціо Романо. Інформація з’явилася на тлі напруженої ситуації всередині римського клубу, де останнім часом дедалі більше уваги привертав конфлікт між Раньєрі та головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні.

За даними італійських джерел, стосунки між спортивним радником і наставником Роми серйозно загострилися після публічних заяв, які пролунали з боку Раньєрі. Зокрема, він висловився щодо трансферної політики клубу, а також торкнувся теми призначення Гасперіні. Саме слова про те, що 68-річний італійський спеціаліст нібито був лише четвертим кандидатом на посаду головного тренера римлян минулого літа, викликали особливо гостру реакцію.

Гасперіні не став приховувати свого здивування через таку публічну риторику. За його словами, інтерв’ю Раньєрі, яке вийшло минулої п’ятниці, створило напруження, що зберігалося протягом усього тижня. Наставник Роми підкреслив, що для нього це стало справжньою несподіванкою, оскільки раніше у спілкуванні між ними ніколи не виникало подібного тону — ані в особистих розмовах, ані під час пресконференцій, навіть у присутності інших людей.

Таким чином, слова Гасперіні фактично підтвердили, що внутрішня атмосфера в клубі суттєво ускладнилася. Якщо раніше суперечності могли залишатися за лаштунками, то тепер вони стали публічними, а це, ймовірно, і стало однією з причин майбутнього відходу Раньєрі з посади спортивного радника. На цьому тлі кадрові зміни в керівній структурі Роми вже не виглядають несподіваними.

Окремої уваги в контексті ситуації в римському клубі заслуговує й становище українського нападника Артема Довбика. Форвард збірної України наразі залишається гравцем Роми, однак, за наявною інформацією, його позиції в команді помітно похитнулися. Повідомляється, що українець втратив довіру, а взимку клуб вирішив підсилити лінію атаки, оформивши трансфер ще одного форварда — Доніелла Малена.

До того ж ситуація для Довбика ускладнилася ще й через проблеми зі здоров’ям. Український нападник був змушений перенести операцію, що також вплинуло на його становище і перспективи в боротьбі за стабільне місце в основному складі.