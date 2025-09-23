Шок у Франції: охоронець вдарив одноклубника Забарного після дербі з Марселем
Відомі подробиці скандалу
близько 1 години тому
Фінал дербі між Марселем та ПСЖ (1:0) перетворився на справжній скандал. Після фінального свистка на полі спалахнула сутичка, в якій охоронець стадіону несподівано вдарив футболіста парижан.
Для Марселя ця перемога стала історичною – першою домашньою звитягою над ПСЖ у Лізі 1 за останні 14 років. Атмосфера на стадіоні була розпеченою: господарі святкували, тоді як гравці чемпіонів Франції не приховували роздратування.
Саме в цей момент і сталася сканадальна сцена. Між футболістами ПСЖ та персоналом стадіону виникла словесна перепалка, яка завершилася несподіваним ударом з боку охоронця.
У складі парижан цей матч провів і український захисник Ілля Забарний, який став свідком скандального епізоду.
Подробиці конфлікту та можливі санкції проти винуватців мають з’явитися найближчими днями.
