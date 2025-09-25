Французький журналіст П'єр Менес позитивно оцінив виступ українського захисника ПСЖ Іллі Забарного у матчі п'ятого туру Ліги 1 проти Марселя. У цій зустрічі паризький клуб поступився з рахунком 0:1, а Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Менес наголосив на впевненості українця у боротьбі за м'яч і зазначив, що це була його найсильніша гра з моменту переходу до столичного клубу.

«Забарний справив найкраще враження від того часу, як прийшов до ПСЖ. Він був абсолютно непоступливий в індивідуальних єдиноборствах. Він зіграв дуже сильно», – сказав Менес у своєму особистому блозі.

Цього сезону Забарний взяв участь у п'яти матчах за ПСЖ, проте результативними діями поки не відзначився.